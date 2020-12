Hospital Bom Pastor é denunciado após aglomeração no setor de ortopedia

Além do setor ortopédico, aglomeração também foi registrada na área de hemodiálise.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais/Divulgação Varginha Online

O Hospital Bom Pastor em Varginha foi autuado nesta segunda-feira (28), por aglomeração de pessoas no setor de ortopedia. Além do setor ortopédico, a área de hemodiálise (NEFROSUL) também enfrentou o mesmo problema.

Agentes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil estiveram no local e tomaram as medidas cabíveis. Em nota, a Prefeitura de Varginha esclareceu o fato.

“O Setor de Vigilância Sanitária recebeu denúncia na manhã desta segunda-feira 28, de aglomeração de pacientes no setor de ortopedia do Hospital Bom Pastor e de hemodiálise (NEFROSUL). Prontamente deslocou uma equipe para o local, onde foram tomadas as medidas cabíveis tendo sido a instituição autuada e agora responderá pelo fato em processo administrativo sanitário. A Guarda Civil Municipal também este no local, onde tomou medidas no sentido de promover o distanciamento das pessoas, a retirada de veículos que estavam estacionados próximos da recepção de ambos os setores. Foi ainda solicitada a instalação, em caráter de urgência de tendas de proteção da chuva e do sol e a retirada dos veículos. Cumpre informar que a Instituição já deu andamento na implementação das ações corretivas e preventivas para resolver a situação. A Vigilância Sanitária estará monitorando as ações implementadas pela Instituição.”