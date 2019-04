Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Vila Paiva

Por volta das 18h30, a Polícia Militar recebeu denúncia de tráfico na Rua Gabriel Penha de Paiva, bairro Vila Paiva, em Varginha, onde o autor seria indivíduo conhecido por “Malaquias” de 24 anos.

No local, as equipes depararam com o autor em via pública, o qual correu para casa, sendo abordado e encontrado com ele, 03 buchas de maconha, uma aparelho celular e a quantia de R$ 47,00.

Na casa estava também o autor de 21 anos que relatou estar ali somente para comprar drogas.

No quintal, com o auxílio de um cão policial, foram encontradas 02 mudas de maconha, além de um pote com 05 buchas da droga e 02 tabletes médio de crack.

Os autores foram encaminhados para a delegacia de plantão para apresentação, juntamente com os materiais apreendidos.

Fonte: PM