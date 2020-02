Feriado prolongado de Carnaval altera funcionamento de serviços em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Parques municipais e Zoológico são opções a parte para quem não irá viajar no Carnaval

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Fundação Cultural de Varginha

Alguns serviços terão horário de funcionamento alterado em Varginha durante o feriado prolongado de Carnaval. A Prefeitura não terá expediente na segunda (24), terça (25) e quarta-feira (26), retornando às atividades normais na quinta-feira (27).

Os dias 24, 25 e 26 de fevereiro, respectivamente segunda e terça de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas são Ponto Facultativo.CSul traz o que abre e fecha no município. Confira:

Repartições administrativas

Prefeitura, Secretarias Municipais e Autarquias – Fundações Municipais funcionam até às 17h dessa sexta-feira (21), e retornam ao atendimento normal na quinta-feira (27).

Câmara Municipal

A Câmara Municipal funciona normalmente nesta sexta-feira (21), e depois retorna ao atendimento normal na quinta-feira (27).

Guarda Civil Municipal

A GCM mantém a rotina de trabalho operacional com funcionamento 24h. O serviço pode ser acionado pelo Disque Guarda Municipal 153.

Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar de Varginha, ainda não foi divulgada a escala. No entanto, os militares atuarão todos os dias normalmente.

Mercado do Produtor

Funciona no domingo das 5h às 13h, quarta-feira de Cinzas das 7h às 19h com alguns feirantes.

Parques Municipais

Os parques Novo Horizonte e Centenário vão abrir sábado (22), domingo (23) e quarta-feira (26), com entrada franca, das 7h às 17h. Segunda (24) e terça-feira (25) estarão fechados.

Zoológico

Abre normalmente todos os dias, das 8h às 16h com ingresso a R$ 4,00. Crianças até 5 anos e idosos acima de 60 não pagam.

5ª da Boa Música

Quinta-feira (27), não haverá 5ª da Boa Música. O projeto retornará no dia 5 de março com a apresentação da banda Kaona, de Varginha.

Biblioteca e Museu Municipais

Fecham sexta-feira (21) após o expediente e retornam na quinta-feira(27).

Coleta de lixo

sábado – horário reduzido: manhã das 6h às 10h; tarde das 10h às 14h; e noite das 14h às 18h;

domingo – das 6h às 11h, na área central;

segunda-feira – horário normal;

Terça-feira – horário reduzido: manhã das 6h às 10h; tarde das 10h às 14h; e noite das 14h às 18h;

Quarta-feira de Cinzas – a coleta será normal;

Escolas e creches municipais

Fecham após o expediente nesta sexta-feira (21), e retornam com as aulas na quinta-feira (27)

Área Azul

O estacionamento funciona normal até sábado (22) das 8h às 12h e volta após às 12h de quarta-feira (26)

Varrição

Será normal na área central da cidade

Sistema Público de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde atendem normalmente nessa sexta-feira (21) e voltam a funcionar na quinta-feira (27). O pronto-atendimento do Hospital Bom Pastor e a UPA funcionam ininterruptamente.

Aeroporto

O Csul entrou em contato com a empresa prestadora de serviços aéreos da cidade, a Azul, e foi informado de que todos os voos operarão em sua normalidade. Segundo a empresa, alguns aviões estarão fretados para artistas (cantores), que se apresentarão na região durante o Carnaval.

Correios

No dia 21/2 (sexta-feira), todas as unidades de atendimento funcionarão normalmente, bem como a rotina de entregas de cartas e encomendas em todo o país. Segunda e terça-feira (24 e 25/2), não haverá atendimento nas agências e também não ocorrerá a entrega de objetos postais, em função do feriado de Carnaval. A Central de Atendimento dos Correios – CAC também não funcionará nessas datas.

O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira, 26/2. Nesse dia, as agências abrirão a partir das 12h e a CAC atenderá normalmente, das 8h às 20h. Os clientes poderão obter informações sobre produtos e serviços ou registrar manifestações na página dos Correios: www.correios.com.br

Transporte Coletivo

Em contato com a Autotrans, responsável pelo transporte coletivo na cidade, não fomos atendidos

Transporte Rodoviário

Para quem quer viajar para as cidades da redondeza, o CSul foi informado de que algumas empresas terão linhas de reforço. As viações Coutinho, Santa Cruz e Bragança afirmaram que todas as linhas terão reforço durante o feriado. Já a viação Gardênia ainda não foi informada de possíveis alterações. Em contato com a viação Bragança, não recebemos resposta.

Farmácias

O Plantão das Farmácias pode ser acessado através do site: www.varginha.mg.gov.br/Pdfs_e_arquivos_de_leis/Plantao_de_Drogarias.pdf

Uai

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) do estado não funcionarão de segunda a quarta-feira na próxima semana (dias 24, 25 e 26 de fevereiro). Nesta sexta-feira (21), as UAIs do interior funcionam até 17h. A partir de quinta-feira (27), o atendimento

será normal em todas as unidades do interior das 8h às 17h.

Shopping

As lojas e quiosques abrem entre 13h e 19h na segunda (24) e terça-feira (24), e na quarta-feira (26), abrem das 12h às 22h.

A praça de alimentação segue o mesmo horário das lojas, só que abrem às 11h na segunda e terça.

A academia abre das 9h às 19h na segunda e terça e das 6h às 22h na quarta-feira de Cinzas.

O BH Supermercado abre segunda das 13h às 19h e terça e quarta das 9h às 22h

O Cinemark abre conforme programação que pode ser acessado no site