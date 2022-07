Dr. Luiz Carlos Coelho alerta para a importância de manter a vacinação em dia

Conforme o infectologista, foi observado crescimento na mortalidade de pacientes com idade avançada.

As férias escolares podem ser razão de um certo alívio das unidades de saúde, devido à pausa de alunos e professores, síndromes gripais ou até casos da Covid-19 tem a possibilidade de registrarem queda.

Porém, conforme o médico infectologista Dr. Luiz Carlos Coelho a última alternativa neste momento é deixar os cuidados de lado, considerando que durante as férias as famílias tendem a realizar mais atividades.

Segundo o médico, é importante ficar atento a carteirinha de vacinação, as doses tiveram grande impacto na queda dos casos e no controle da pandemia. “Varginha tem se mantido na média de 60 a 69 novos casos por dia”.

Ainda de acordo com Luiz Carlos, as testagens continuam sendo realizadas no município.

“Nas últimas semanas esses agravos aconteceram com pessoas de mais de 70 anos. É muito importante que os idosos se atenham aos cuidados, para que venhamos a reduzir a morbidade e mortalidade deste grupo”.

Luiz reafirmou que as doses de reforço contra a covid-19 continuam sendo aplicadas nas unidades básicas de saúde assim como as doses de reforço.

Imunizações contra a covid-19

Conforme o médico infectologista é importante que a população continue tomando as doses, de acordo com o especificado na carteirinha de imunização, vale ressaltar que é importante respeitar o intervalo entre doses.

Segundo ele, a procura tem sido baixa para as doses de reforço.

Varginha já deu início também na imunização infantil. O infectologista ressaltou que é importante avançar com este grupo, conforme ele Varginha tem uma média de 1.700 crianças na faixa etária de 3 anos e aproximadamente 1.750 crianças de 4 anos.

O médico afirmou que a dose disponível é a Coronavac. Vale ressaltar que, a segunda dose só poderá ser aplicada após 28 dias.