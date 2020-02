Estrada rural ficou danificada pela chuvas e moradores relatam dificuldades

Pin Compartilhar 0 Compart.

Moradores da região do Mascatinho, comunidade rural de Varginha, estão com dificuldade para transitar entre suas casas e o perímetro urbano. A estrada Varginha-315, que leva ao Mascatinho e à Equosaúde, está com um trecho seriamente danificado.

O temporal da última terça-feira levou um pedaço da estrada. Os moradores estão usando um caminho alternativo, mas é uma estrada muito precária, com alto risco de atolar o veículo, além de ter cerca de 15 quilômetros a mais até a cidade.

Segundo os moradores, a prefeitura informou que não tem previsão para arrumar o local.

Fonte e foto: Varginha 24 Horas