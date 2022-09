Theatro Capitólio completa 95 anos e será entregue a população totalmente revitalizado

Além do concerto, o público poderá visitar no foyer Aurélia Rubião a exposição fotográfica “Mãos à obra”, em homenagem aos trabalhadores que atuaram na revitalização do Theatro Capitólio em 2021 e 2022.

Foto: Divulgação Fundação Cultural de Varginha.

Prestes a completar 95 anos, o Theatro Capitólio de Varginha será novamente aberto aos apreciadores da arte e da cultura no próximo dia 09 de outubro, às 19h. Um processo de reforma e revitalização feito pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, garantiu que o espaço mantivesse as características originais de quando foi inaugurado, em 12 de outubro de 1927.

Para celebrar a data, a Fundação Cultural, em parceria com a EPTV Sul de Minas, trará a apresentação dos músicos Rommel Fernandes (violino), Roberto Ring (violoncelo) e Pablo Rossi (piano) no projeto “Concertos EPTV” para executar composições de Joseph Haydn, Frédéric Chopin e Felix Mendelssohn. A entrada será gratuita, mediante apresentação de convites que serão distribuídos no Theatro Capitólio nos dias 05 e 06 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Apresentação do projeto Concertos EPTV será no domingo (09/10), às 19h

Além do concerto, o público poderá visitar no foyer Aurélia Rubião a exposição fotográfica “Mãos à obra”, em homenagem aos trabalhadores que atuaram na revitalização do Theatro Capitólio em 2021 e 2022.

A programação de reabertura do teatro prossegue na terça-feira (11/10), às 18h30, com o lançamento do livro “Theatro Capitólio de Varginha (MG): do objeto ao símbolo”, de autoria do historiador José Roberto Sales. A publicação, de 570 páginas, rememora a cultura varginhense e destaca a história do Theatro Municipal Capitólio desde a fundação em 1927 até os dias atuais.

Livro será lançado na terça-feira (11/10), às 18h30

Em seguida, às 20h, a pianista Elvira Gomes e o flautista Alexandre Braga apresentarão o recital “Uma viagem musical”, que contará com a participação especial da violinista Martha Pacífico e do trompetista Henrique Pacífico. No programa, composições de Gabriel Fauré, Carl Maria von Weber, Carlos Gardel, Dinho Batistão, dentre outros. A entrada será gratuita, mediante apresentação de convites que serão distribuídos no Theatro Capitólio nos dias 10 e 11 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Alexandre Braga e Elvira Gomes apresentarão o recital “Uma viagem musical” na terça-feira (11/10), às 20h

Para o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, “a obra de revitalização garantiu que a conservação do Theatro Capitólio, um dos mais importantes teatros de Minas Gerais e do Brasil, que a partir de agora volta a receber espetáculos das mais diversas áreas culturais e exposições no foyer Aurélia Rubião”.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo destaca que esse era um momento muito esperado e que a obra será entregue junto com as comemorações do aniversário de Varginha. “Essa obra marca as comemorações dos 140 anos de emancipação político-administrativa da nossa querida cidade e os 95 anos do Theatro Capitólio. É um orgulho para todos nós podermos ter uma estrutura como essa que foi totalmente reformada para receber os artistas e o público para disseminar a arte e a cultura”, destaca o prefeito Vérdi.

O investimento é proveniente de recursos do ICMS Patrimônio Cultural depositado no Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio, que é destinado exclusivamente para a preservação dos bens patrimoniais de Varginha. A empresa responsável foi a Tri-Service Engenhart’s e Terceirização Ltda.

Fonte: Fundação Cultural de Varginha.