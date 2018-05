Envolvimento dos participantes é destaque no 3º Desafio Varginha

Nesta segunda-feira (28) começou o 3º Desafio 15 Dias Varginha e o que surpreende é a empolgação dos participantes. A revelação é do coordenador do projeto, o professor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, Flávio Henrique Pontes.

“Esse Desafio está sendo surpreendente porque nem o frio, nem a falta de gasolina devido à paralisação dos caminhoneiros, nem a falta de alimentos e nem a distância tem impedido as pessoas de participarem; muito pelo contrário, o entusiasmo, a alegria, a disposição tem sido predominantes”, revela Flávio.

Ao todo, foram 269 inscrições e 175 avaliações. “Não tivemos tantas inscrições como no verão quando as pessoas praticam mais atividades físicas, mas quem começou esse Desafio está realmente empenhado em mudar os hábitos alimentares, o estilo de vida”, avalia Flávio. Ele cita como exemplo a disposição dos participantes que tem saído de todos os cantos da cidade e ido a pé até à Academia de Rua da Vila Paiva. “Tem policial que mora no Sion e está indo a pé para as aulas, lembrando que a categoria tem direito ao abastecimento dos veículos, mas está tão empenhado com o Desafio que realmente está deixando de lado o sedentarismo”, lembra o professor.

O grupo é incentivado a melhorar o estilo de vida com a prática de atividades físicas e hábitos alimentares mais saudáveis. O Desafio vai até o dia 11 de junho com aulas diárias e diversificadas como caminhadas, zumba, dança.

“Nem no feriado não vamos parar e teremos aula de dança e de zumba para atrair e animar ainda mais os participantes”, conta o coordenador.

Diante da dificuldade de conseguir frutas, legumes, pão 100% integral e gás, o grupo no WhatsApp compartilha receitas alternativas, recebe orientações da nutricionista Késcia Campos e dos coachs Patrick e Ingrid do EVS.

O prêmio está girando em cerca de R$ 700,00 para o homem e para a mulher que vencerem, ou seja, que cumprirem as etapas do Desafio e perderem mais peso. A premiação não é em dinheiro e sim em cheques vale-compra da Herbalife e da Mattos Calçados, além de cosméticos, corte de cabelo, cursos profissionalizantes gratuitos e consulta particular com nutricionista, por exemplo.

Flávio Pontes encerra agradecendo a Prefeitura de Varginha pelo incondicional apoio à melhoria da qualidade de vida da população, gratuitamente.

“A SEMEL disponbiliza de graça à população uma gama de atividades e assessoria visando o abandono do sedentarismo e a adoção de hábitos saudáveis para criar uma cultura de prevenção de doenças”, diz.

Ele agradece também todos os apoiadores que abraçam essa causa e tornam possível o sucesso de projetos como o recém-criado Desafio Varginha.