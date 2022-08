“Varginha Mais Saudável” acontece no próximo sábado (3)

Evento será aberto a participação de toda a população.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

No próximo sábado (3), a Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realizará mais uma edição do “Varginha Mais Saudável”, que acontecerá nas dependências do SEST SENAT, no Jardim Ribeiro , a partir das 7h.

O evento será aberto a participação de toda a população: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Serão oferecidas várias atividades e oficinas de maneira gratuita a todos: avaliação com bioimpedância, aferição de pressão arterial e glicemia, recreação para as crianças, saúde bucal, sorteio de brindes e atividades esportivas!

O VARGINHA MAIS SAUDÁVEL tem como tema “SEMANA DO TRÂNSITO” e também vem com este objetivo de trazer vários assuntos relacionados os cuidados e a educação no trânsito!

Desta maneira, a Prefeitura de Varginha segue sua linha de trabalho incentivando a prática da atividade física e os cuidados para com a mesma.

De acordo com o professor Flávio Pontes, que está a frente do projeto, “este evento já faz parte do calendário esportivo/social do nosso município e possui um grande impacto na mudança de mentalidade das pessoas, chamando a atenção e dispersando o interesse para a prática da atividade física”.