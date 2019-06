No mês de março deste ano a Delegacia Regional de Varginha iniciou o Projeto Polícia Civil nas Escolas, com o objetivo de aproximar a Polícia Civil da sociedade, além de realizar um trabalho de orientação, conscientização e prevenção com crianças, adolescentes, pais e educadores.

Nos dias 4 e 7 de junho foi realizado um “bate papo” com os alunos do 5º ano do colégio Apha sobre Bullying e Crimes Cibernéticos. Tais temas são de suma importância e tem sido a maior demanda do Projeto, uma vez que há uma alta incidência de bullying no ambiente escolar, principalmente aquele realizado pelo meio virtual (cyberbullying), o que tem causado uma grande preocupação por parte das escolas de Varginha.

O Projeto já realizou 11 palestras, e busca expandir cada vez mais na cidade e na região, procurando quebrar paradigmas e mostrar que a Polícia Civil é muito mais do que investigações e prisões, é uma instituição que se preocupa com o bem estar da população, e também possui um papel social, buscando, assim, criar um vínculo cada vez mais forte com a sociedade.

Fonte e fotos: Polícia Civil