Concurso Inova Unis 2018 – Primeira etapa chega ao fim com 69 equipes participantes

Ideias de negócios para cidades inteligentes, essa é a proposta de desenvolvimento de projetos para a edição de 2018 do Concurso Inova Unis.

Esse ano o concurso está sendo realizado desde o mês de abril, com a conclusão programada para o mês de novembro. Devido ao aumento do tempo para desenvolvimento das ideias, o evento se dividiu em três etapas: ideação, maker e validação.

Entre os meses de abril e junho as 69 equipes participantes do concurso ficaram responsáveis por pensar, discutir e desenhar ideias de negócios para serem aplicadas em modelos de cidades inteligentes.

Para auxiliar e orientar as equipes foram realizadas atividades e encontros como o Smart Startup, durante o IV Congresso Internacional, focando no desenvolvimento da criatividade, apresentando modelos de negócios e trabalhando com pesquisa de mercado.

Finalizada a primeira etapa, ideação, 37 equipes concluíram o período com pontuação total. Agora todos tiram um mês de férias e retornam às atividades no mês de agosto para a etapa maker!

Durante dois meses os participantes do Concurso trabalharão com ferramentas e práticas de desingthinking, participarão do startup maker e produzirão um vídeo apresentando o projeto desenvolvido. Será essa a etapa da mão na massa!

No mês de outubro o Concurso entra em sua etapa final, a validação, onde serão avaliados fatores técnicos e práticos dos projetos como interação com a comunidade, feedback, ajustes e comercialização.

Em novembro, será realizada a Feira de Inovação, que apresentará os projetos finalistas e os grandes vencedores do Concurso Inova Unis 2018.

