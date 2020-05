Campanha contra Gripe – Começa vacinação de crianças de 2 a 5 anos, gestantes e puérperas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A terceira fase da 22ª Campanha contra a Gripe estava prevista para começar dia 9 de maio, mas a Prefeitura Municipal de Varginha antecipou e começará imunizar crianças de 2 a 5 anos 11 meses e 29 dias, gestantes e perpétuas, mães de recém nascidos. Nesta terça-feira (5), a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou o recebimento do novo lote da vacina contra influenza e que iniciará a terceira fase.

“Podem vacinar Gestantes em qualquer idade gestacional e Puérperas, todas as mulheres no período até 45 dias após o parto”, informou a Secretaria de Saúde. Para isso, deverão apresentar documento que comprove o puerpério (Certidão de Nascimento, Cartão da Gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros) durante o período de vacinação.

O dia “D” de mobilização nacional para a vacinação acontece no dia 9 de maio (sábado). Nesta data, os 41 mil postos de saúde ficarão abertos para atender todos os grupos prioritários.

Pontos de Vacinação

01 UBS Farmacêutica Bioquímica Regina Gomes Nunes da Silva, rua Sabino de Oliveira, 35 – Jardim Colonial Cidade Nova – 7h30 às 16h30

02 UBS Enf. Janaina (PSF Casa Azul), rua Josino Neri, 206 – Centenário – 7h30 às 16h30

03 UBS Dra. Edna Baroni Alvarenga Imaculada, rua Francisco Ferreira de Carvalho, 330 – Imaculada – 7h30 às 16:30

04 PSF Mont Serrat, rua Nelson de Freitas, 100 – Mont Serrat – 7h30 às 16h30

05 Policlínica Central, rua Santa Catarina, s/n – Centro – 7h30 às 16h30

06 UBS Canaã, Avenida Estados Unidos, s/nº (no Container) – Canaã – 7h30 às 16h30

Campanha antecipada

Neste ano, o Ministério da Saúde mudou o início da campanha, de abril para março, para proteger de forma antecipada os públicos prioritários contra os vírus mais comuns da gripe. A vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde. Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contemplou esse público.

Prevenção

Medidas de higiene como lavar bem as mãos com água e sabão, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados ajudam a evitar a gripe.

