Cleber Moreira agita 5ª da Boa Música dessa semana

Os clássicos do Sertanejo Raiz e os sucessos do Sertanejo Universitário e do Pop Rock Nacional e Internacional estarão na voz de Cleber Moreira, atração da live do projeto 5ª da Boa Música desta semana. O show será transmitido na quinta-feira (17), a partir das 20h, pelo canal Varginha Cultural no YouTube e no Facebook, além de ser retransmitido por veículos de comunicação parceiros.

Natural de Elói Mendes, Cleber Moreira aprendeu violão sozinho, ouvindo rádio. Começou a tocar na igreja aos 15 anos e aos 18 interessou-se pelo sertanejo. Após formar uma dupla, decidiu seguir carreira solo e começou a tocar em barzinhos em Varginha em novembro de 2020.

Apesar de se dedicar à música sertaneja, ele destaca que gosta bastante de todos estilos musicais. “Faço questão de abranger vários estilos em minhas apresentações. Inclusive tenho um projeto no meu instagram que se chama ‘Abraçe Todas As Tribos’, que visa o respeito por todos os gêneros e gostos musicais”, diz Cleber. “Minha visão futura é de esperança e, quando tudo se normalizar ou se readaptar, já estou preparado pro mercado musical!”, ressalta o cantor.

Além do canal Varginha Cultural no Facebook e no YouTube, o público poderá assistir ainda pelo Facebook dos parceiros do 5ª da Boa Música, que conta com o apoio, divulgação e retransmissão do Blog do Madeira, Café Mutuca, Diário Correio do Sul, Noticiando Varginha, Rádio Clube FM, Rádio Clube FM Sul de Minas, Rádio MG1, Rádio Melodia FM, Rede Mais / Record TV, SOS Varginha, TV Princesa, Up Varginha, Varginha Digital, Varginha Online, Rádio Lírio Online e Webrádio Vitrola do ET. O 5ª da Boa Música conta ainda com o apoio e divulgação da EPTV Sul de Minas, Folha de Varginha, Gazeta de Varginha e Rádio Itatiaia Sul de Minas, além de outros veículos de imprensa da região.

Esta é a edição nº 414 do projeto 5ª da Boa Música, que é realizado pela Prefeitura de Varginha, com organização da Fundação Cultural. A iniciativa já conta com 11 anos de história e, desde 2020, acontece por meio de lives transmitidas de um estúdio montado no Museu Municipal.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural