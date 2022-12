Referência na assistência e capacitação de produtores rurais mineiros, Emater-MG completa 74 anos

Governador participou do evento de aniversário; Empresa presta mais de 2 milhões de atendimentos por ano aos agricultores familiares.

Foto: Marco Evangelista / Imprensa MG.

O governador Romeu Zema participou, nesta terça-feira (6/12), do evento de aniversário de 74 anos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), realizado na sede da empresa, na avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. A Emater é referência em Minas e no Brasil, no desenvolvimento e capacitação de mais de 350 mil produtores rurais mineiros.

Ainda na cerimônia, ocorreu a comemoração do Dia da Extensão Rural. O governador foi homenageado com o Mérito da Extensão Rural, que reconhece o trabalho pela valorização do produtor rural. “Muito importante participar de um evento como este que reconhece o papel daqueles que ajudam a construir esta instituição mineira, que tem feito um trabalho de valor imensurável para os produtores e agricultores familiares”, disse.

O governador destacou ainda ações do governo para facilitar a vida de quem trabalha no campo. “Estamos trabalhando em outras áreas que trazem melhorias para os produtores, como a reforma de rodovias, para agilizar e melhorar o escoamento da produção”, afirmou.

Investimentos

O presidente da Emater, Otávio Martins, ressaltou que a Emater vive seu melhor momento, com investimento em melhorias. “Minas é o berço da extensão rural no Brasil e temos orgulho de fazer parte disso. Chegar aos 74 anos de idade não é para qualquer empresa. E, apesar da idade, posso afirmar que a Emater está em seu melhor momento, transformando vidas nos campos de Minas Gerais, agregando valor a quem produz e gera emprego e renda no nosso estado”, disse.

Novidade no atendimento

Ainda na solenidade, a Emater-MG anunciou o lançamento de um robô de atendimento virtual (chatbot) EMA, uma inteligência artificial que estará disponível aos produtores 24 horas por dia, ao longo dos sete dias da semana.

A EMA estará no site da Emater-MG em breve, mas no início de 2023 também estará acessível em outras plataformas, como WhatsApp. A ferramenta auxiliará no atendimento automatizado em cafeicultura e Crédito Rural, podendo ser ampliada no futuro para outros 15 temas diferentes.

Emater-MG

A Emater–MG é a maior empresa pública do setor no Brasil e a primeira a ser fundada, desde 1948. Atualmente, está presente em cerca de 800 municípios do estado e presta mais de 2 milhões de atendimentos por ano para produtores rurais, principalmente aos agricultores familiares. O trabalho da empresa virou referência nacional.

Vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a empresa tem como missão promover o desenvolvimento sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. A Emater-MG tem como público prioritário:

Agricultores familiares e empreendedores familiares rurais

Silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores

Assentados da reforma agrária

Povos indígenas, remanescentes de quilombos e demais povos e comunidades tradicionais

Ao longo dos anos, a Emater-MG construiu uma sólida parceria com setores público e privado. Um trabalho que rendeu frutos aos municípios de Minas Gerais, junto com poder legislativo, prefeituras, secretarias de Estado, ministérios, entidades de classe, associações, cooperativas e organizações não governamentais.

Destaque nacional

A Emater-MG e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), vinculadas à Seapa, estão entre as cinco melhores empresas do setor do Brasil. O anúncio aconteceu durante a premiação Melhores do Agronegócio, realizada pela Revista Globo Rural, na última quarta-feira (30/11). Na categoria Serviços Agropecuários, elas conquistaram a segunda e a quarta colocação, respectivamente.

A premiação avalia empresas de diversas áreas do segmento com base nos resultados financeiros do ano anterior, como receita líquida, endividamento, liquidez e margem – que equivalem a 70% da pontuação -, e indicadores de responsabilidade socioambiental, que têm peso de 30% na nota final. A metodologia é desenvolvida pela Serasa Experian.

Fonte: Agência Minas.