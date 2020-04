Câmara marca reunião para esta terça-feira, após renúncia do prefeito Antônio Silva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Diante do recebimento da carta de renúncia do prefeito Antonio Silva, na manhã desta segunda-feira (6), pela presidente do Legislativo, vereadora Zilda Silva, a Câmara comunicou que está marcada para esta terça-feira (7), às 14h, uma reunião extraordinária. Na oportunidade os vereadores tomarão conhecimento do pedido e deliberarão para o afastamento definitivo do cargo do Chefe do Executivo Municipal.

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, compete à Câmara Municipal, dar posse ao vice, no caso de renúncia do prefeito. Por enquanto, Antônio Silva ainda responde como prefeito da cidade. Quando o ofício for lido durante a reunião na Câmara, aí sim ele será considerado “renunciado”. Vérdi pode tomar posse já nesta terça-feira.

Segue a carta de renúncia e a resposta da presidente.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Iago Almeida/CSul