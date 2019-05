Câmara entrega título de Cidadania ao Capitão Carlos Alberto

Homenagem foi concedida por meio do vereador Buiu do Ônibus

A última quinta-feira (3) foi de emoção para o senhor Carlos Alberto da Costa. Em uma solenidade realizada pela Câmara Municipal de Varginha, Albertinho como é mais conhecido o Capitão da Polícia Militar, foi homenageado com o Título de Cidadão Honorário Varginhense. A honraria foi proposta pelo vereador Buiu do Ônibus e aprovada por unanimidade pelo Legislativo.

Presidida pelo vereador Dudu Ottoni, a solenidade contou ainda com a presença dos vereadores Leonardo Ciacci, Zacarias Piva e Zilda Silva.

Familiares, amigos e autoridades, entre elas o vice-prefeito Verdi Melo, o comandante do 24º Batalhão tenente coronel Marcos Serpa, o comandante da 55ª Companhia Capitão Alexandre e o chefe de instrução do tiro de guerra, Subtenente Arlei Alberto também participaram da cerimônia.

Em uso da palavra, vereadores e autoridades presentes destacaram o mérito do capitão pela homenagem recebida, por prestar seu trabalho sempre com competência e honradez.

“Sinto-me imensamente honrado em oferecer essa homenagem ao capitão Albertinho. Em anos de trabalho, o capitão tem atuado para fortalecer e melhorar o atendimento a todos. Esta honraria evidencia o reconhecimento da sociedade às tarefas executadas por ele e pela polícia militar em nossa cidade”, enalteceu o proponente da homenagem, vereador Buiu do Ônibus.

Emocionado, Capitão Albertinho afirmou sua alegria em receber o título de cidadão varginhense. “Receber essa honraria era um sonho antigo que hoje se concretiza. Reafirmo perante todos que continuarei atuando da melhor forma possível para honrar esse título de cidadão varginhense. Agradeço a Deus, que nos dá a oportunidade, e a todas as pessoas que estão comigo, em especial minha família, amigos e aos bravos militares do batalhão que lutam diariamente comigo”, ressaltou o capitão.

Vérdi participa da solenidade

O vice-prefeito Vérdi Melo participou da solenidade de entrega do Titulo do Cidadania Honorária Varginhense ao Capitão PM Carlos Alberto Costa, uma proposição do vereador Buiú do Ônibus, pelos relevantes serviços prestados a comunidade local.

“Para nós é motivo de orgulho participar desta solenidade e rara grandeza, quando homenageamos o meu grande amigo Capitão Albertinho, com esta honraria, a maior que esta Casa de Leis oferece a um cidadão”, disse Vérdi que elogiou o vereador Buiú pela inciativa. Estive nesta Casa por três mandatos, 12 anos, e sempre quando participo de uma solenidade como esta me emociono dada sua importância”.

Carlos Alberto Costa, 46 anos de idade, filho de Roque Otaviano da Costa e Lázara Margarida da Conceição Costa, eu em Caxambu/MG. Ingressou na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais aos 18 anos de idade. No ano de 2008 foi aprovado no Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública, sendo promovido á 2º Tenente da PMMG e em 2013 provido a 1º Tenente PM.

Fontes: Câmara Municipal e Prefeitura de Varginha / Fotos: Divulgação