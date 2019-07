Atividades no Centro de Triagem dos Correios devem se encerrar até o fim deste mês

O Centro de Triagem dos Correios está sendo desativado e até o fim do mês encerra as atividades em Varginha. As encomendas de todo o Sul de Minas, que antes eram separadas neste local para entrega na região, agora serão encaminhadas para triagem em Contagem.

A medida está preocupando os empresários que dependem dos Correios para enviar os produtos aos clientes.

Com relação aos funcionários, a empresa diz que tem se esforçado para que o efetivo possa exercer as atividades na própria região, mas segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, houve redução no número de servidores.

“O fechamento do centro operacional dos Correios em Varginha é uma perda logística para a nossa região. Nós atendemos aqui mais de 1 milhão de pessoas em todo o Sul de Minas e toda essa operacionalização será feita em Belo Horizonte. Quanto a funcionários a empresa migrou alguns funcionários para outra função, que é de carteiro e alguns acabaram saindo agora no mês passado em um programa de demissão que a empresa abriu”, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, Thiago Rodrigues, ao G1 Sul de Minas.

Também estão no mesmo processo de fechamento os centros operacionais dos Correios de Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia. Segundo informações da empresa, objetos postados dentro do estado poderão demorar um dia a mais para chegar ao destino, o que pode prejudicar quem depende de prazo para fechar negócio.

Em nota, os Correios disseram que estão adequando suas operações, centralizando-as na unidade de Contagem. Segundo a empresa, essas alterações resultarão em ganhos operacionais e melhorias na qualidade dos serviços prestados, já que o centro de Contagem tem estrutura maior e receberá equipamentos de automação de triagem.

Fonte: G1 Sul de Minas