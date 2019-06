5ª da Boa Música traz show da banda Quantic Void

Pela segunda vez, a banda Quantic Void se apresenta no 5ª da Boa Música. O show será na quinta-feira (6), a partir das 20h, na Estação Ferroviária e marca a 348ª edição do projeto.

O grupo de Três Pontas traz um repertório formado por Rock, Trash e Grunge. Na formação, Monique Saccá (vocalista), Alex Saccá (baterista), Jander Ribeiro (baixista), Umberto Filho (guitarrista) e Elton Rodrigues (guitarrista).

A Quantic Void nasceu no final de 2017 na vizinha Três Pontas após uma grande identificação dos integrantes que já possuem vasta experiência na área musical. O show no 5ª vai contar com músicas do Metallica, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, dentre outros.

O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, que é executada pela Fundação Cultural. Para garantir a segurança dos apreciadores da música de qualidade, o evento conta com a parceria com a Guarda Civil Municipal e com a Polícia Militar.

As bandas interessadas em se apresentar podem entrar em contato com a produtora cultural Ana Luiza Romanielo pelo telefone (35) 3690-2705 ou pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br.

Contato com a banda

Monique Saccá ou Alex Saccá

(35) 9 8851-2198 / 9 8855-7637

quanticvoidband@gmail.com

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha/MG