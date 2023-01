Peça “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” será apresentada no Theatro Capitólio

Ingressos estão à venda presencialmente no Açaí Club.

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O Theatro Capitólio de Varginha recebe no dia 21 de janeiro de 2023 (sábado), às 20h30, a peça teatral “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade”. Com mais de 1.000 apresentações e meio milhão de espectadores, o espetáculo teatral revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas.

A codificação da Doutrina Espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade.

Os ingressos estão à venda presencialmente no Açaí Club (Av. Rio Branco, 397 – Centro – Varginha – horário 13h às 21h) e on-line pelo site Megabilheteria (https://www.megabilheteria.com/nto?id=20221212134344).

O valor promocional antecipado é de R$ 40,00.

Sob a direção de Ana Rosa, uma das maiores atrizes do país, o espetáculo pretende alcançar um público eclético, formado por simpatizantes dos assuntos espirituais, por aqueles que buscam respostas às suas indagações e por pessoas que simplesmente acreditam na eternidade da alma. Nesta peça, a curiosidade pelos assuntos espirituais está ligada ao objetivo da equipe em contar boas histórias, de fazer um bom espetáculo e atender ao público que procura um trabalho sério e verdadeiro.

A produção em Varginha é da MM Produções Artísticas. Mais informações pelo telefone (35) 9 9129-0061 / 9 9106-7489 ou pelo e-mail mmproducoesmm@gmail.com.

Fonte: Fundação Cultural