Dia 20 de maio na Praça da Fonte

Uma reunião realizadana Fundação Cultural de Varginha marcou o início de mais um projeto que vai agregar entretenimento, cultura e responsabilidade social para a cidade de Varginha.

Recebidos pelo Diretor Superintendente Leandro Acayaba e pelo Produtor Cultural da Fundação Rosildo Beltrão, o presidente do Varginha Fusca Clube Rogério Galanti e o secretário da entidade Helvécio Massote buscaram apoio para a realização do 1º Encontro Regional de Fuscas e Veículos derivados à ar em Varginha. O evento vai reunir na cidade uma parte da história automobilística brasileira. O objetivo é reunir os amantes dos veículos VW refrigerados a ar e promover um evento familiar que traga boas recordações aos visitantes.

De acordo com Rogério, “a cultura dos carros refrigerados a ar vem crescendo a cada dia. Veículos que fizeram e ainda fazem parte da história de muita gente vão estar expostos no dia do encontro. Comunidades são criadas, eventos são realizados, tudo envolvendo este universo. Teremos belíssimos exemplares de Fuscas, Kombis, Variants, Karmann Ghias, enfim, modelos muito variados”.

Agendado para domingo, dia 20 de maio, o evento será na Praça da Fonte, Concha Acústica, Praça do ET e ruas do entorno. “A Fundação Cultural apoia a iniciativa e valoriza movimentos como este, onde estão presentes a cultura e ainda o incentivo ao turismo local, uma vez que muitos participantes vêm de cidades e estados diversos”, finaliza Leandro Acayaba.