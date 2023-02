Gasmig vai dar desconto de até 45% para novos clientes por um ano

Promoção “Carnaval com Gás Natural” vai beneficiar condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais.

Foto: Imagem Ilustrativa

A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) preparou condições especiais para o fornecimento de gás natural canalizado a novos clientes residenciais e comerciais. A promoção “Carnaval com Gás Natural” é destinada a condomínios prediais habitados e estabelecimentos comerciais com consumo de até 3.000 m³/mês, que ainda não são clientes.

Aqueles que assinarem contrato de adesão entre 11/2 e 5/4 para fornecimento de gás natural canalizado receberão descontos por um período de 12 meses. Os condomínios terão desconto de 45% nas seis primeiras faturas e de 30% nas seis faturas subsequentes. Já o desconto para o comércio será de 30% nas seis primeiras faturas e de 20% nas seis faturas seguintes.

Podem participar da promoção condomínios e comércios que têm rede de distribuição de gás natural urbana no endereço. Ex-clientes da Gasmig e os clientes que possuem contrato vigente e que ainda não foram ligados não podem ser beneficiados pelos descontos da promoção.

Confira o regulamento completo no site gasmig.com.br. Mais informações pelo telefone 117 (ligação gratuita).

Tarifa congelada

Além dos descontos, os novos clientes que optarem pelo gás natural não terão que se preocupar com reajustes de preços. A Gasmig congelou pelo segundo ano consecutivo a tarifa do Gás Residencial por 12 meses, até fevereiro de 2024. Durante um ano, não haverá variação no preço cobrado ao consumidor mineiro.

Sem reajuste desde fevereiro de 2022, o preço do gás consumido em residências foi corrigido no dia 1/2 em 4,39% para clientes com consumo individual até 18 m3 e em 3,01%, para clientes com consumo coletivo até 500 m3. O reajuste ficou abaixo da inflação dos últimos 12 meses, que chegou a 5,77%, em janeiro último.

O presidente da Gasmig, Gilberto Valle, explica que a decisão de novamente congelar as tarifas por um ano, após o reajuste abaixo da inflação, é uma forma de garantir previsibilidade e economia para o consumidor. “Além de todos os benefícios do gás canalizado, como o fornecimento contínuo e a segurança, o preço congelado reforça a competitividade do gás natural e garante a economia no bolso dos consumidores”, afirma Valle.

Rede de gás canalizado

Mais de 82 mil residências já são atendidas com gás natural em Minas Gerais. Até o fim do ano, a meta da Gasmig é chegar a 100 mil clientes.

A expansão da rede de distribuição de gás tem permitido cada vez mais consumidores aderirem ao gás natural como fonte de energia para cozinhar e aquecer a água. No ano passado, a Gasmig implantou 22 quilômetros de gasodutos em Belo Horizonte, na região dos bairros Outro Preto e Castelo, na Pampulha.

Ao todo, 46 cidades são atendidas pela rede de gás natural da Gasmig, que tem cerca de 1,5 mil quilômetros de gasodutos. Além da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o gás canalizado está disponível também nas regiões Oeste. Sul, Sudoeste; Zona da Mata; Campo das Vertentes; Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri.

Benefícios

Além da comodidade, já que o fornecimento é contínuo e o cliente não precisa se preocupar com a reposição de botijões, a economia com o gás natural pode surpreender, uma vez que o cliente só paga pelo volume que consome, após a sua utilização.

O gás natural é um produto que contribui com o meio ambiente, reduzindo a produção de gases que promovem o efeito estufa. Também contribuir para a diminuição do tráfego de caminhões pesados nas regiões onde é utilizado.

A ligação de novos clientes é simples e, quando o condomínio já dispõe de rede interna para a distribuição de gás, as adaptações para a conversão ao uso do gás natural são mínimas.

Vantagens do gás natural

Segurança

– Menos inflamável que os outros combustíveis, a sua temperatura de ignição é duas vezes maior que a da gasolina;

– Mais leve que o ar, se dissipa rapidamente em caso de vazamento, o que diminui os riscos de explosões;

– O gás natural reduz os riscos de acidentes e dispensa estocagem em recipientes de alta pressão.

Praticidade

– Consumidor não precisa se preocupar com transtornos de reabastecimento ou controle de estoque;

– Liberação de espaço para utilizações mais funcionais, como novas vagas de garagem, bicicletário e espaço kids;

– Por ser canalizado, o fornecimento do gás é direto e contínuo;

– Pagamento pós-consumo;

– Pagamento apenas pelo que consome;

– Evita devolução de vasilhame no momento da troca;

– Serviço de atendimento ao cliente, 117, disponível 24 horas.

Sustentabilidade

– A queima é mais limpa, sem fuligem e com menor geração de CO2, o que contribui para a melhoria da qualidade do ar, além da conservação de utensílios e equipamentos;

– O gás natural dispensa tratamentos químicos de refinaria, que agridem o meio ambiente;

– Tecnologia utilizada nas cidades mais modernas do mundo.

Economia

– Mais barato que diversas fontes de energia;

– Tarifa regulada, com reajuste anual;

– Você paga apenas pelo que consome, de acordo com o que é registrado no medidor, como as contas de energia elétrica e água;

– Seu uso aumenta a vida útil dos equipamentos, reduzindo gastos com manutenções e diminuindo o efeito corrosivo.

Fonte: Agência Minas