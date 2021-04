Prefeitura de Três Corações revoga decreto que proibia comercialização de bebida alcoólica

Prefeito Gordo Dentista fez apelo à população para que haja conscientização sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Redação CSul/ Foto: Reprodução Instagram

O Governo do Estado de Minas Gerais prorrogou a Onda Roxa, que encerraria no dia 11 de abril, em mais uma semana. As medidas restritivas seguem até o dia 18 de abril em todo o Sul de Minas e outras 11 regiões do estado.

Nesta quinta-feira (8), a Prefeitura de Três Corações baixou decreto que revoga as normas que proibiam a comercialização de bebidas alcoólicas em mercados e conveniências.

Através de vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Gordo Dentista afirmou a veracidade do Decreto nº 4260/2021 e esclareceu que todos os estabelecimentos estão autorizados a comercializar bebidas alcoólicas.

Ainda no vídeo, o prefeito fez apelo à população a respeito da necessidade de se conscientizar a respeito da gravidade do novo coronavírus.

“Reforçamos o apelo para que todos se conscientizem e respeitem as medidas de segurança para conter a transmissão do coronavírus. Evite aglomerações, inclusive reuniões sociais, faça o uso correto da máscara cobrindo nariz e boca e mantenha constantemente a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel”, publicou a administração municipal em seu site oficial.

Acesse o Decreto nº 4.260/2021 – http://bit.ly/Decreto_4260_2021 .