Lavras decreta toque de recolher e suspende volta às aulas presenciais

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Lavras

A Prefeitura de Lavras decretou, nesta quinta-feira (11), toque de recolher e suspensão das voltas às aulas presenciais. A medida visa conter a disseminação do novo coronavírus na cidade. O decreto começa a valer a partir desta sexta-feira (12).

Segundo a prefeitura, o toque de recolher terá início às 22h e seguirá até às 5h. Estabelecimentos comerciais e serviços deverão encerrar suas atividades com até 30 minutos de antecedência do período decretado.

De acordo com o documento, fica suspenso, também, a volta às aulas presenciais para alunos do sexto ano em diante. Prática de esportes coletivos também está proibida, no entanto, a prática individual segue liberada.

Serviços e estabelecimentos que descumprirem as normas previstas no decreto serão notificados por equipes da Vigilância Sanitária, podendo ter o alvará de funcionamento suspenso em caso de reincidência.

O decreto pode ser acessado no site da prefeitura.

*Com informações: G1 Sul de Minas