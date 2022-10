Semana da Criança – Abrasel promoverá integração social através da gastronomia em Varginha

Semana da Criança é um projeto já consolidado entre as ações do calendário anual da Abrasel no

Brasil inteiro.

Foto: Divulgação Abrasel.

Nos dias 18 e 19 de outubro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

(Abrasel) realizará a 1ª Semana da Criança Abrasel, tendo como principal objetivo, a

integração social através da gastronomia durante o mês das crianças.

No Sul de Minas, a ação será realizada em Varginha, na Água Doce Cachaçaria, das

10h às 12h. Cerca de 70 crianças com idades entre 4 e 11 anos, da Escola Municipal

Emílio Justiniano de Rezende Silva, localizada na Fazenda dos Tachos (zona rural da

cidade), irão se deliciar de um cardápio diverso, além de assistirem a uma palestra

sobre o mundo da gastronomia.

De acordo com o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, a Semana da

Criança é um projeto já consolidado entre as ações do calendário anual da Abrasel no

Brasil inteiro, de norte a sul, e a regional do Sul de Minas não poderia ficar de fora.

“Esse ano será o primeiro projeto da região, com a proposta de preparar uma

programação com um almoço especial, atividades recreativas e visitas à infraestrutura

do restaurante, onde essas crianças terão a imersão na gastronomia”, explicou André

Yuki.

Ainda de acordo com André, as empresas ou pessoas que quiserem doar doces,

balas, chocolates e pirulitos serão bem-vindas. As doações podem ser realizadas até o

dia 15/10, no Água Doce (Av. Salum Assad David – 6, bairro Santa Luiza, em

Varginha).

A Chef de Cozinha do Água Doce, Mariza de Fátima Balbino, irá servir para as

crianças: parmegiana, batata frita, arroz, sorvete, brigadeiro, suco, refrigerante e

saquinhos sortidos de guloseimas, ofertados pelos parceiros.

“Fico muito feliz em participar desse evento, preparando esse almoço para as

crianças, o que me traz muita emoção e nostalgia, pois morei e estudei em uma escola

na zona rural. É muito gratificante ver essas crianças felizes e contentes, almoçando

em um restaurante e saindo das suas rotinas”, afirmou Mariza.

Para a diretora da escola, Priscila Vilas Boas, esse será um momento muito especial e

uma oportunidade ímpar na vida dos estudantes. “Com certeza esse dia trará lindas

memórias na vida de cada um! Obrigada Abrasel, por estar conosco comemorando a

Semana da Criança”, agradeceu.

Segundo a coordenadora do projeto na região e voluntária social, Cinthia Silva, ter a

oportunidade de idealizar essa ação do Dia das Crianças junto à Abrasel é despertar

sonhos e muito gratificante. “Serão criadas diversas memórias afetivas, tão

importantes para o desenvolvimento das crianças, proporcionando a elas um dia

diferente, que talvez muitos de nós não tivemos em nossa infância”, ressaltou Cinthia.

A Abrasel afirma que o projeto é motivo de orgulho e ao de cidadania, que reforça o

espírito de comunidade e a responsabilidade social dos bares, restaurantes, seus

parceiros e fornecedores.

Fonte: Abrasel.