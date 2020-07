Atleta de futebol freestyle realiza lives em prol de arrecadações à famílias carentes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Alexsandro Vitor é natural de Lavras e deu início ao projeto após à pandemia do novo coronavírus.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O futebol não está parado apenas nos maiores palcos e competições mundiais. Atletas de futebol, futsal e até do freestyle sejam eles amadores ou profissionais vêm sofrendo com à pandemia de Covid-19.

Esse é o caso de Alexsandro Vitor, atleta profissional de freestyle. Alex é natural de Lavras e devido à pandemia do novo coronavírus teve de se reinventar na modalidade.

Nos últimos meses, Alex começou a lançar desafios pelas redes sociais. As três primeiras lives foram um sucesso, atingindo mais de 9 mil visualizações. De acordo com o atleta, o intuito do projeto é arrecadar alimentos à famílias carentes e trazer um pouco de alegria aos amantes do esporte nesse momento difícil da pandemia que assola o mundo.

Por outro lado, se engana quem pensa que Alex vive apenas no mundo do futebol freestyle. Atualmente, o jogador trabalha como motorista em uma transportadora.

As lives de Alexsandro têm objetivo de repetir os lances acrobáticos que ele realiza.

Esse é um dos desafios realizados por Alex. Conhecido pelo “gol de trivela em escanteio.”



A quarta live acontecerá no próximo domingo (12), às 9h30 e terá transmissão do canal Live TV. Para esse desafio, será realizado uma disputa de pênaltis. O local do evento será na Arena Operário.