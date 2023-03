Semel realiza seletiva no futsal masculino

Chegou a hora dos nossos atletas amantes de futsal brilharem em quadra!]

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL realizará seletiva para compor a equipe de futsal masculino. O objetivo da Semel é montar equipes para disputar as competições oficiais que farão parte do calendário esportivo de 2023. A seleção irá avaliar atletas acima dos 17 anos de idade (ou completa em 2023) até a categoria adulto.

As seletivas ocorrerão em dois momentos. A primeira será no próximo sábado, dia 18, no ginásio da Estação Cidadania, no bairro Santa Maria, a partir das 16 horas. A outra seletiva ocorrerá no dia 22 de março, no ginásio da Escola Municipal Dep. Domingos Ribeiro de Rezende (antigo Colégio Catanduvas), a partir das 19 horas.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Milton Tavares, as avaliações devem receber muitos atletas e serão muito bem avaliados pelos técnicos. “A seletiva é o meio de escolha e formação de equipes mais justo que o esporte pode oferecer, pois ela oportuniza a todos em igualdade de condições. A exemplo de anos anteriores esperamos montar grandes e competitivas equipes. A qualidade de nossos atletas, nas mais variadas modalidades esportivas é inquestionável. Não é à toa que Varginha sempre foi destaque no esporte”, enfatiza.



Os atletas deverão comparecer ao local de seletiva com roupa adequada e munidos de documento de identidade. Os atletas com idade menor de 18 anos deverão apresentar autorização dos pais ou responsável para participação na seletiva.

Mais informações sobre a seletiva podem ser obtidas pelo telefone 3690 2128.

Fonte: Prefeitura de Varginha