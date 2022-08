Vereador Cristovão cobra melhorias no Parque do Centenário

Ressaltou ainda que a manutenção periódica dos espaços públicos é dever da administração.

Foto: Câmara Municipal de Varginha.

A par das relevâncias ecológica, social, esportiva e cultural que o Parque Centenário agrega ao município e à população, o vereador Cristovão solicitou à Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a realização da manutenção periódica do espaço público, que necessita de reforma nos banheiros, parquinho infantil e iluminação. “A ausência de uma manutenção básica impede que a população possa utilizar, com qualidade e segurança, da estrutura completa do parque. Em especial, destaco que o estado em que os brinquedos se encontram oferece risco às crianças, pois sofreram a ação do tempo e estão danificados”, afirmou o propositor.

Cristovão apontou também a precariedade da iluminação em toda a extensão da área verde, fato que dificulta a realização de caminhadas e demais atividades físicas na região. Ressaltou ainda que a manutenção periódica dos espaços públicos é dever da administração. “Manter os ambientes públicos acessíveis a toda população demonstra preocupação e atenção com a qualidade de vida dos residentes, pois muitas famílias buscam os espaços como forma de lazer e prática de exercícios físicos. Dito isso, é inadmissível que essas áreas coletivas fiquem abandonadas e sem os devidos cuidados”, finalizou o vereador.

Fonte: Câmara Municipal de Varginha

