MPMG entrega equipamentos para Corpo de Bombeiros de Paracatu

Materiais foram adquiridos com recursos provenientes de processos ambientais pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca.

Foto: MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Paracatu, entregou nesta terça-feira, 23 de agosto de 2022, ao Corpo de Bombeiros do município, equipamentos adquiridos com recursos oriundos de Acordos de Nâo Persecução Penal celebrados em processos ambientais. A cerimônia de entrega contou com a presença de várias autoridades.

MPMG

De acordo com a promotora de Justiça Mariana Duarte Leão, em 2021, Paracatu teve o maior número de focos de incêndio do estado de Minas e um bombeiro faleceu combatendo o fogo. “Essa iniciativa permite que o Corpo de Bombeiros atue com mais segurança e eficiência, o que trará ganhos para a população e para o meio ambiente”, afirmou a promotora.

MPMG

Fonte: MPMG