Vereador Bebeto do Posto cobra ajustes na fiação elétrica da Praça José Marcelino Filho

Bebeto espera que o problema seja resolvido em breve, evitando acidentes e possíveis tragédias.

Foto: Câmara de Varginha

Reforçando a indicação entregue à Prefeitura ano passado, o vereador Bebeto do Posto solicitou novamente a atenção do Poder Executivo para que sejam tomadas providências quanto à caixa elétrica, que contém fios energizados, presente na Praça José Marcelino Filho, no Bairro São Sebastião – conhecida como Praça do Zequinha.

A caixa está aberta e com a fiação exposta, colocando em risco a vida de quem frequenta o local.

“Muitas crianças brincam na praça e na quadra poliesportiva que lá existe diariamente e são expostas ao perigo de um choque a qualquer momento. Além disso, o referido local contém uma passarela de acesso aos bairros do entorno, o que implica o deslocamento frequente dos munícipes. É tão absurdo quanto verdadeiro o atentado contra a integridade física dos usuários,” declarou o propositor. Diante do exposto, o vereador espera que o problema seja resolvido em breve, evitando acidentes e possíveis tragédias.

Fonte: Câmara de Varginha