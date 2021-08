Vérdi se reúne com deputado federal Dimas Fabiano em Varginha

Segundo assessoria da prefeitura, encontro entre o prefeito de Varginha e o deputado serviu para tratativas de assuntos voltados ao desenvolvimento da cidade.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Nesta segunda-feira (9), o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo recebeu, em seu gabinete, a deputado federal Dimas Fabiano. No encontro, segundo a prefeitura, foram tratados diversos assuntos, dentre eles, pautas para o desenvolvimento de Varginha.

Ainda na reunião, Vérdi agradeceu ao deputado pela intermediação com senadores, e também, com membros do governo federal. Para o prefeito, estreitar os laços é uma forma para busca de novos recursos para Varginha. “Na última viagem a Brasília, na semana passada, conseguimos R$2 milhões para infraestrutura e saúde do município, demonstrando que o deputado tem realmente cumprido seu compromisso com a cidade” – disse Vérdi.

Além de Melo e Fabiano, quem também participou da reunião foi o vice-prefeito Leonardo Ciacci e membros da equipe do deputado.