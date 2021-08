Governo de Minas distribui mais de 1,2 milhão de doses de vacinas contra covid-19

São 425.650 doses do imunizante AstraZeneca, 349.830 da Pfizer e 8.650 doses da Janssen.

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta segunda-feira (9) a distribuição das 784.130 doses da vacina contra a covid-19 recebidas na última sexta-feira (6).



São 425.650 doses do imunizante AstraZeneca, 349.830 da Pfizer e 8.650 doses da Janssen. A SES-MG já fez o envio, via transporte aéreo, para as Gerências Regionais de Saúde (GRSs) de Ituiutaba (Triângulo), Pirapora e Januária (Norte de Minas). Além dessas, Belo Horizonte também já fez a retirada das doses destinadas à capital.

A logística de entrega para as demais Unidades Regionais de Saúde (URSs) está sendo finalizada.

Com este quantitativo deverão ser imunizados os seguintes grupos prioritários: pessoas de 50 a 54 anos de idade; pessoas de 45 a 49 anos de idade; trabalhadores da indústria; caminhoneiros; pessoas com comorbidades e com deficiência permanente.

Fonte: Agência Minas/Foto: Fábio Marchetto