Vérdi Melo se reúne com proprietário da Sendas Armazéns

Nelson Sendas apresentou o projeto de ampliação de suas atividades na cidade, o que deverá acontecer no próximo ano e, conforme a prefeitura, resultará na geração de novos empregos e renda para o município.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo recebeu, nesta segunda-feira (19), em seu gabinete, o proprietário da Sendas Armazéns Gerais, Nelson Sendas. O secretário de governo, Honorinho Ottoni, também participou da reunião.

Em pauta, Nelson apresentou o projeto de ampliação de suas atividades na cidade, o que deverá acontecer no próximo ano e, conforme a prefeitura, resultará na geração de novos empregos e renda para o município.

Em Varginha, a Sendas iniciou suas atividades no 1990. Hoje, de acordo com a administração municipal, o armazém é reconhecido com um dos melhores do país em infraestrutura, tecnologia e logística. Ainda segundo a prefeitura, a Sendas contribui para o amplo desenvolvimento da cidade.

“Durante a reunião, Nelson elogiou a nossa administração o que nos deixou muito satisfeitos e certos de estarmos no caminho certo” – disse o prefeito Vérdi.