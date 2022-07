Vérdi Melo recebe vereadores na Unidade de Pronto Atendimento

Funcionamento da UPA e seus fluxos e demandas foram temas de reunião entre prefeito, SEMUS e grupo de vereadores.

Foto: Prefeitura de Varginha

Levantados durante reunião na UPA que contou com a presença do prefeito Vérdi Melo e dos vereadores Dandan, Cristóvão e Rodrigo Silva que levantaram questionamentos que vai desde denúncias de falta de medicamentos até a falta de profissionais médicos.

Na oportunidade a diretora da UPA, Pamela Pereira Cândido fez relato do problema nacional de desabastecimento de alguns medicamentos, bem com explicou como tem sido feita a substituição e aquisição dos mesmos.

Nesse período sazonal de síndromes gripais mais incidentes, a UPA vem sendo a porta de entrada para os casos de média e alta complexidade, fazendo com que haja aumento de atendimentos e, por consequência, maior tempo de espera por atendimento. Visto que há classificação de risco , sendo os casos de maior gravidade atendidos com prioridade. Embora haja dificuldades de conseguir mais recurso humano médico, a UPA de Varginha trabalha com cerca de nove médicos por plantão, distribuídos nos diversos setores, contando inclusive com pediatra.

A ocupação e taxa de permanência na UPA foi também tema do diálogo, pois historicamente a taxa de ocupação fica sempre em 100% e o tempo de permanência no aguardo de transferência para os hospitais é superior ao desejado. Uma vez que depende do sus fácil apontar vaga nos hospitais de referência, a estrutura da UPA contempla unidades de leitos com capacidade e estrutura tal qual internações.

Valeu ressaltar que grande parte do patrimônio material do hospital de campanha ficou acrescido ao patrimônio da UPA, otimizando rouparia, cobertores, insumos, aparelhagens e muitos outros itens que abasteceram a capacidade de atendimento.

Após a reunião, os presentes realizaram visita às instalações e unidades da UPA, guiados pela direção e técnicos da SEMUS.