Vérdi Melo recebe presidente eleito do Sindserva em seu gabinete

Na oportunidade, o Prefeito de Varginha parabenizou o presidente pela eleição e pelo novo desafio, e se colocou à disposição para juntos buscarem soluções que atendam as reivindicações dos servidores.

O Prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, recebeu em seu gabinete o presidente eleito do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha (SINDSERVA), Miller Fagundes Jorge, acompanhado do advogado do Sindicato Hugo José de Oliveira Filho.

Na oportunidade, Vérdi parabenizou o presidente pela eleição e pelo novo desafio, e se colocou à disposição para juntos buscarem soluções que atendam as reivindicações dos servidores.

“O diálogo leal e franco promove o pleno exercício da democracia, reafirmou o prefeito Vérdi”. Miller foi eleito presidente do SINDSERVA até dezembro de 2025.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha