Federação Mineira de Futebol define fórmula de disputa da Segundona do Campeonato Mineiro

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação FMF

Foi realizado, na tarde desta terça (25), o Conselho Arbitral para definições sobre a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2021. O Sul de Minas contará com quatro equipes. Além de Atlético Três Corações; Poços de Caldas FC e Santarritense, que já disputaram a competição na temporada passada, a principal novidade ficou por conta da volta do Varginha Esporte Clube – VEC – de volta à ativa após 11 anos.

Clubes participantes

A reunião foi aberta de forma oficial com representantes de Uberaba, Araguari, SE Patrocinense, Araxá, América/TO, Figueirense de São João Del Rei, Itaúna, Boston City de Manhuaçu, Contagem, Bétis de Ouro Branco, Poços de Caldas, Santarritense, Varginha, Atlético de Três Corações e Inter de Minas.

Fórmula de disputa

Após votação entre os envolvidos, as 15 equipes serão distribuídas em três grupos de cinco times cada. Os clubes se enfrentam em turno e returno, e passam os dois melhores de cada chave e os dois melhores terceiros, formando as quartas de final. Os 4 melhores da fase de classificação terão a vantagem de dois empates ou derrota e vitória pelo mesmo saldo como critério de desempate.

Período de disputa

O início da competição será no dia 11 de setembro, com jogos apenas aos finais de semana, e a fase de classificação se encerrará no dia 13 de novembro. A fase mata-mata vão de 20 de novembro a 18 de deembro

Idade limite

O campeonato será na modalidade sub-23, com limite de 5 atletas acima da idade por jogo.

Inscrições

As inscrições vão até o último dia útil antes do início das quartas de final.

Confira os grupos:

Grupo A

Varginha – VEC

Santarritense

Poços de Caldas

Atlético Três Corações

Figueirense

Grupo B

Uberaba

Araxá

Araguari

SE Patrocinense

Inter de Minas

Grupo C

América/TO

Boston City

Itaúna

Betis

Contagem

A tabela será divulgada na primeira quinzena de julho.