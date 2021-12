Vérdi e servidores públicos participam de Audiência Pública voltada às melhorias em rodovias que cortam Varginha

Audiência Pública, promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, teve como objetivo alinhar sugestões e contribuições ao Programa de Concessões Rodoviárias, na qual Varginha está envolvida no lote 3 (Varginha/Furnas).

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e demais representantes do poder público municipal participaram nesta quarta-feira (1º), no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), localizado no Industrial JK, da Audiência Pública promovida pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, com o objetivo de alinhar sugestões e contribuições ao Programa de Concessões Rodoviárias, na qual Varginha está envolvida no lote 3 (Varginha/Furnas).

De acordo com a assessoria da prefeitura, a reunião contou com as presenças de técnicos do BNDS e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade que fizeram a explanação do projeto, que foi estruturado com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ainda segundo a prefeitura, o projeto tem investimentos estimados em R$ 6,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 2,7 bilhões nos seis primeiros anos. A perspectiva é que a publicação do edital ocorra até janeiro e o leilão até abril de 2022.

Em sua totalidade, o Programa de Concessões Rodoviárias prevê a modelagem de sete lotes, sendo que os referentes ao Triângulo Mineiro; Sul de Minas; Varginha/Furnas; São João Del Rei; Itapecerica-Lagoa da Prata e Arcos-Patos de Minas estão em estruturação pelo BNDES.

A malha em estudo para concessão totaliza uma extensão de aproximadamente 3 mil quilômetros e contempla cerca de 120 municípios, beneficiando diretamente mais de 5 milhões de pessoas. A expectativa do Governo de Minas é que sejam atraídos mais de R$ 11 bilhões em investimentos privados para a ampliação de capacidade e recuperação das rodovias, fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Em sua fala, Vérdi falou da importância e da necessidade de melhorias nas estradas de Minas, em especial as que passam por Varginha. Segundo o prefeito, um exemplo é a conclusão da BR-491, que liga Varginha a Fernão Dias. O chefe do Executivo classificou a obra como urgente. “Apenas um trecho da rodovia foi duplicado e o que fica no município não foi concluído, tornando-se um risco para quem por ali passa. São inúmeros os acidentes que já ocorreram, muitos com vítimas fatais” – lembrou Vérdi.

Ao lado dos vereadores Dudu Ottoni, Cabo Valério, Thulyo Paiva; do secretário de Governo, Honorinho Ottoni e do servidor Marcão Tip Top, Vérdi ressaltou que, há muito tempo, Varginha aguarda pelas obras. O prefeito também agradeceu ao governo estadual pela iniciativa.