Atendendo a um pedido do deputado Professor Cleiton, senador destina R$ 2,4 milhões para implantação de UTI Pediátrica em Varginha

Após pedido do deputado estadual Professor Cleiton (PSB), senador Carlos Viana (MDB) destinou emenda para a construção da UTI no Hospital Regional.

Neste sábado (18), o deputado estadual Professor Cleiton (PSB), receberá em Varginha o senador Carlos Viana (MDB), para cumprir importantes compromissos com a cidade e com os moradores.

Atendendo a um pedido de Professor Cleiton, o senador destinou uma emenda no valor de R$ 2,4 milhões para uma conquista histórica, que será a implantação de uma UTI Pediátrica no Hospital Regional do Sul de Minas.

Segundo Professor Cleiton, a instalação da UTI Pediátrica é “a realização de um sonho para os médicos pediatras da cidade e a solução para um problema que já foi identificado na hora da necessidade”.

Ainda em Varginha, Professor Cleiton e Carlos Viana irão se reunir com prefeitos de várias lideranças políticas do Sul de Minas, onde serão tratados assuntos sobre o Lago de Furnas, importante bandeira do mandato do deputado e outras demandas da região. O evento, que será aberto à imprensa, acontece no Campus I do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), localizado na Avenida Coronel José Alves, 256, Vila Pinto, às 11h30.