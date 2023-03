Varginha vai respirar esporte estudantil a partir da próxima semana

O Jemg busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante.

Foto: Prefeitura de Varginha

Vai começar a fase municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) de 2023, o maior evento esportivo-educacional do estado. Em Varginha, a partir de segunda-feira, 13, terão início as modalidades de basquete (masculino e feminino) e futsal feminino.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL – divulga a tabela dessa fase. Uma das modalidades mais competidas será o futsal que terá aproximadamente 70 partidas.

Jogos Escolares de Minas Gerais

O Jemg busca fomentar a prática do esporte para fins educativos, além de contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, ao estimular o pleno exercício da cidadania e a prática esportiva nas instituições de ensino fundamental e médio das redes públicas e particulares. Além disso, indica o representante do estado nos Jogos da Juventude, Jogos Escolares Brasileiros e Paralimpíadas Escolares, competições nacionais promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil, Confederação Brasileira de Desporto Escolar e Comitê Paralímpico Brasileiro, respectivamente.

As competições são realizadas em três etapas. Na microrregional, de maio a junho, os jogos são realizados em sedes nas áreas de abrangência das 47 Superintendências Regionais de Ensino de Minas Gerais e têm duração média de cinco semanas. Nesta, estão incluídas as modalidades basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.

Os campeões em cada uma das modalidades e os quatro primeiros colocados no xadrez avançam para a etapa regional, realizada no Sul de Minas, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Aço, Central e no Norte de Minas.

Os vencedores da etapa regional seguem para a estadual. Nesta fase, entram todas as modalidades de esportes já executadas, incluindo ainda o atletismo, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, taekwondo, karatê, luta olímpica, natação e tênis de mesa. Além disso, há ainda a etapa estadual paraolímpica, com a execução das modalidades atletismo PCD, bocha, futebol de 7, judô PCD, natação PCD, tênis de mesa PCD, halterofilismo, parataekwondo, parabadminton e vôlei sentado.

Fonte: Prefeitura de Varginha