A Cartilha faz parte do projeto EducaVisa e tem como objetivo orientar os profissionais que atuam nos consultórios odontológicos quanto às Boas Práticas sanitárias.

Secretaria de Saúde, através do Setor de Vigilância Sanitária, lança Cartilha destinada aos Consultórios Odontológicos, com orientações sobre licenciamento e Boas Práticas.

De acordo com a Coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária, Nara Alvarenga Mendes Viana, serão desenvolvidos outros materiais educativos atualizados para todas as áreas sujeitas ao controle sanitário, que serão divulgados em breve.

No site da Prefeitura Municipal de Varginha também estão disponíveis materiais educativos para os Serviços de Alimentação, Açougues e Serviços de Estética e Beleza bem como o Manual para elaboração de Projetos Arquitetônicos de estabelecimentos e o documento Perguntas e Respostas sobre o licenciamento sanitário.

