Varginha tem saldo positivo de vagas em junho e lidera no acumulado do 1° semestre

Dados foram emitidos pelo Caged nesta quinta-feira (28), e apontam saldo de mais de 500 vagas no município.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

Varginha foi destaque na geração de emprego no mês de junho, conforme dados emitidos pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). De acordo com dados do Ministério do Trabalho, foram criadas 22,3 mil oportunidades de emprego nos primeiros três meses de 2022 no Sul de Minas.

O município se destaca com a maior criação de oportunidades de trabalho no mês de junho e no saldo do primeiro semestre do ano. No mês passado foi gerado um saldo positivo de 709 vagas de emprego.

Ainda de acordo com os dados do Caged, Poços de Caldas aparece atrás de Varginha, com 353 novas vagas de emprego. Na sequência Passos com 316, Três Pontas 300, Extrema 257, Três Corações 244, Carmo da Cachoeira 234, Machado 228, Lavras 196 e Ibiraci 169.

Varginha também sai na frente no acumulado do primeiro semestre do ano com 1.743 oportunidades criadas. Na sequência Extrema com 1.429, Poços de Caldas com 1.163, Pouso Alegre com 1.126, Passos com 730, Alfenas com 726, Três Corações com 713, Lavras com 682, Três Pontas com 641 e Monte Belo com 499 oportunidades.