Varginha não terá ponto facultativo no Carnaval nas repartições municipais; comércio não funcionará

A Prefeitura de Varginha decidiu por não conceder ponto facultativo para os servidores municipais no Carnaval. O decreto, publicado nesta quinta-feira (17), definiu que as repartições públicas municipais irão trabalhar normalmente na segunda-feira (28/02) e na terça-feira (01/03). Ainda conforme o documento, o ponto facultativo só será concedido na quarta-feira de cinzas (02/03).

A decisão, por meio da prefeitura, segundo o documento, destacou que Varginha ainda sofre com os efeitos da pandemia e, mesmo avançada, a vacinação contra a Covid-19 não foi concluída. O decreto também enfatizou que, com o fechamento do Hospital de Campanha, o Hospital Regional é a única unidade hospitalar da rede pública no município com leitos de enfermaria e UTI exclusivas para tratamento de Covid-19. Com isso, viagens para outros locais poderão representar risco de aumento o contágio da doença e, consequentemente, sobrecarregar os serviços de saúde na cidade.

Por outro lado, o governo de Minas concedeu ponto facultativo às repartições públicas estaduais em todos os dias do Carnaval. O funcionamento retorna na quinta-feira (03/03).

Comércio

O comércio de Varginha também não funcionará nos dias 28/02 e 01/03, retornando somente na quarta-feira (02/03), após às 12h. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV), o horário de funcionamento do comércio seguirá o que foi definido em convenção coletiva pelos sindicatos responsáveis. Na segunda-feira (28), não haverá jornada de trabalho, antecipando-se a comemoração do Dia do Comerciário (30/10). Na terça-feira, dia 1º de março é feriado de Carnaval e na quarta-feira (2) não haverá jornada de trabalho no período matutino e o comércio funcionará a partir das 12h.

Já o Via Café Garden Shopping ainda não divulgou o esquema de trabalho para o Carnaval.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 28/02 e 01/03, sendo assim não haverá atendimento ao público nas agências. As datas seguem a resolução do Banco Central do Brasil e não são considerados dias úteis para operações. Com isso, as contas de água, energia, telefone, e carnês com vencimento nestes dois dias poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (2). Na quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.