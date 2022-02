Fundação Cultural lamenta falecimento do jornalista Sérgio Avellar

Sérgio Avellar foi servidor da Fundação Cultural de Varginha onde exerceu os cargos de editor de jornalismo e captador de recursos de apoio cultural nos anos de 1993 e 1994. Foi também diretor da TV Princesa de 1995 a 1998.

Varginha se despede de um filho ilustre, o jornalista Sérgio Ferreira de Avellar, aos 70 anos. Ele faleceu na noite desta quinta-feira (17/02) no Hospital Bom Pastor, onde estava internado devido à complicações causadas por um câncer.

De acordo com a Semul, o corpo será velado a partir das 13h no Velório Municipal e o enterro acontecerá às 17h no Cemitério Municipal.

Sérgio Avellar foi servidor da Fundação Cultural de Varginha onde exerceu os cargos de editor de jornalismo e captador de recursos de apoio cultural nos anos de 1993 e 1994. Foi também diretor da TV Princesa de 1995 a 1998.

Sempre atuante no meio jornalismo, com registros importantes que marcaram a história do município, trabalhou também no Jornal Gazeta de Varginha e, atualmente, dirigia o site O Popular de Varginha.

Cultivou muitos amigos por todos os locais por onde passou, com um perfil de pessoa agregadora, carismática e disposta sempre a ajudar em todos os momentos.

À família e amigos, os mais profundos sentimentos de pesar de toda equipe da Fundação Cultural. Que Deus conforte e dê forças a todos nessa despedida de uma pessoa tão querida.

Fonte: Ascom Fundação Cultural/Foto: Divulgação Gazeta de Varginha