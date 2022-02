Varginha já vacinou 60% de crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus

De acordo com o Superintendente do Comitê Especial de Combate à Covid, Doutor Luiz Carlos Coelho, o percentual também conta com a população da zona rural.

Redação CSul/Foto: Gil Leonardi

Varginha já vacinou cerca de 60% das crianças de 5 a 11 anos contra o coronavírus, segundo a prefeitura. De acordo com o Superintendente do Comitê Especial de Combate à Covid, Doutor Luiz Carlos Coelho, o percentual também conta com a população da zona rural.

Ainda conforme a administração municipal, nesta quarta-feira (23), foi iniciada a vacinação da segunda dose deste público. Vale ressaltar que, para crianças de 6 a 11 anos que tomaram a Coronavac, o início da aplicação da segunda dose acontece na sexta-feira (25).

De acordo com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, é de suma importância a imunização em crianças. O chefe do Executivo reforçou o apoio dos pais ao levarem os filhos para vacinarem.

A imunização acontece na Central Municipal de Vacinas, localizada na Rua Santa Catarina, 180, no Bom Pastor. As Unidades Básicas de Saúde dos bairros Sion, Imaculada e o Terminal Rodoviário também estarão realizando o processo de vacinação. O horário segue de segunda a sábado, das 7h30 às 11h30.