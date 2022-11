UPA e Hospital Bom Pastor funcionarão 24h durante feriado prolongado; confira cronograma

Cemeis e rede municipal retornarão funcionamento no dia 16.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha comunicou nesta quinta-feira (10), o funcionamento das repartições municipais da cidade em decorrência do feriado da Proclamação da República no dia 15 de novembro, vale ressaltar que o dia 14, será ponto facultativo no município.

Setores Administrativos encerram o expediente nesta sexta-feira (11) e retomam os trabalhos na quarta-feira, 16.

Confira o funcionamento das repartições municipais:

Cemeis/Creches e escolas municipais: voltam a trabalhar na quarta-feira, 16.

voltam a trabalhar na quarta-feira, 16. Fundação Cultural/ Theatro Capitólio/ Museu e biblioteca: retornam dia 16.

Coleta de lixo:

sábado horário reduzido: das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h;

domingo: das 6h às 10h na área central;

segunda-feira (14): horário normal;

terça-feira (15) horário reduzido: das 6h às 10h, das 10h às 14h e das 14h às 18h;