Secretaria de Saúde leva o projeto “Saúde em Foco” para a zona rural

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizou nessa quinta-feira, 28, na Unidade de Saúde dos Martins, zona rural, o evento “Saúde em Foco, com atividades físicas para promoção da saúde , qualidade de vida e bem estar.

O evento contou com a presença do Vice Prefeito Leonardo Ciacci, do Secretário Municipal de Saúde Armando Fortunato Filho, do Médico da Família Dr. Carlos Henrique Peloso Silva além de autoridades ligadas ao campo e convidados.

Na oportunidade o Secretário de Saúde registrou que “a atividade física é de extrema importância para a promoção da saúde, o grande empenho do Prefeito Verdi para a oferta de serviço de saúde com qualidade”. Ele ainda ressaltou o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pelas equipes nas cinco Unidades de Saúde existentes na zona rural.

O vice-prefeito Leonardo Ciacci parabenizou todos os envolvidos nessa ação, em especial a Secretaria de Saúde pela iniciativa que vem de encontro às ações da prefeitura de inovar e valorizar toda nossa comunidade, urbana e rural”.

As orientações e práticas corporais foram medidas pelo Educador Físico Rodolfo de Oliveira Raimundo, e pelo presidente da Comissão Interna de Prevenção de acidentes, Hudson Lebourg. Foram oferecidos ainda aferição de pressão arterial, Glicemia capilar e auriculotemporal pela enfermeira Stefane.