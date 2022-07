Estudantes se preparam para a volta às aulas; confira atividades

Atração no shopping, zoológico e cinema são opção para aproveitar o último final de semana de férias.

Redação CSul / Foto: Divulgação

Após 15 dias de descanso, alunos e professores das redes municipais e privadas de Varginha já se preparam para a retomada das aulas. A rotina recomeça a partir de segunda-feira (1°), e neste momento especialistas recomendam que os pais e responsáveis redefinam os horários de dormir e acordar.

Incentivos e elogios também são importantes para o estimulo dos aprendizes para um retorno sem estresse. Nestes últimos dias de pausa, Varginha reserva diversas atrações infantis como, contação de histórias, cinema, zoológico e show de bonecas.

Contação de histórias

Foi realizado nesta quinta-feira (28) no Museu Municipal, a contação de histórias “O Galo Carijó e a Galinha Atrapalhada”.

O espetáculo mostra a história de um galo e uma galinha que são deixados em um sítio pelos donos deles, que estavam passando por uma situação difícil e tiveram que mudar para a cidade. Os dois são visitados de vez em quando pelos donos, mas quando estão sozinhos criam situações engraçadas e inusitadas arrancando boas gargalhadas das crianças e adultos.

Zoológico de Varginha

O município também conta com atrações que prometem ser interativas para toda a família como o Parque Zoobotânico Municipal Doutor Mário Frota, a entrada tem valor simbólico de R$6.

A atração conta com aproximadamente 300 animais. O zoo fica aberto de quarta a domingo das 9h às 16h.

Show de bonecas

Neste domingo (31), acontecerá mais um show infantil no centro de convivências do Via Café Garden Shopping. Dessa vez, quem vem divertir a criançada são as bonequinhas mais amadas e também a turma da Porquinha.

Com muita música e diversão, os personagens vão cantar, dançar e interagir com a plateia, enquanto vivem muitas aventuras no imaginário das crianças. Iluminação e cenário completam o show. A atração infantil é gratuita e ocorrerá, às 15h, no Espaço Garden.

Cinema

Duas atrações infantis estão em cartaz no Cinemark Varginha. Nesta quinta-feira (28), chegou as telonas a mais nova animação da Warner Brothers, DC Liga dos Super Pets.

Com exibição em duas salas de cinema, a animação apresenta horário diverso que pode ser conferido no site.

Sinopse

Em DC Liga dos Super-Pets, Krypto, o Super-Cão, e Superman são melhores amigos, inseparáveis, que combatem o crime em Metropolis lado a lado e compartilham os mesmos superpoderes. Quando Superman e os membros da Liga da Justiça são sequestrados, Krypto deve convencer um atrapalhado bando de um abrigo de animais – Ace, o Batcão; PB, A Poderosa Oinc; Merton, a Tartaruga-Foguete; e Chip, O Esquilo – a dominar seus poderes recém-descobertos e ajudá-lo a resgatar os super-heróis.

Outra alternativa para a criançada é a animação da Universal, Minions 2: A Origem de Gru. O longa pode ser conferido em duas salas e também conta com horário diverso de exibição.

Sinopse

Nos anos 1970, o jovem Gru tenta entrar para um time de supervilões, mas a entrevista é desastrosa e ele e seus minions acabam fugindo do grupo de mal-feitores.