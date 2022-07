Seca liga alerta para safra de café do próximo ano, segundo a Fundação Procafé

Conforme dados, a falta de chuva está resultando em lavouras amareladas, queda e folhas murchas.

Redação CSul / Foto: Samara Alves/CSul

O volume da safra de café arábica brasileira deste ano ainda gera muitas incertezas para os produtores, as condições climáticas também já são motivo de preocupação para a safra do próximo ano. De acordo com a Fundação ProCafé, as chuvas estão novamente abaixo da média e a seca é considerada pior do que no ano passado.

Dados foram atualizados em um podcast na última quinta-feira (14). Conforme a fundação, a situação não é boa para o Sul de Minas, considerando que, “as precipitações novamente estão abaixo da média história”.

De acordo com as informações emitidas pela ProCafé, eram esperados 33mm de chuva no município de Varginha, contudo foram registrados apenas 9mm. Ainda conforme o engenheiro da Fundação Procafé Rodrigo Naves Paiva, na média regional deveriam ter sido registrados 32mm, contudo foram registrados apenas 7mm.

Déficit hídrico

Foram apresentados também mapas que revelam o armazenamento hídrico na região, de acordo com os dados houve baixa significativa e alguns municípios estão em déficit hídrico, como Boa Esperança, por lá houve déficit de 90mm. Para a fundação, esses dados já se mostram preocupantes para o futuro.

De acordo com o pesquisador da ProCafé Alysson Fagundes, quando em comparação com o último ano a diferença está na chuva registrada no mês de maio de 2021, que não foi registrada neste ano. Ainda conforme a fundação, apesar de na teoria os números serem parecidos, na prática existe muita preocupação.

Conforme os especialista é necessário avaliar o contexto para compreender o impacto da seca neste momento. De acordo com Alysson Fagundes, as chuvas de baixo volume e em dias diferentes, no final do mês não são suficientes para a recomposição da caixa hídrica.

Situação das lavouras

A ProCafé informou ainda que, a falta de chuva está resultando em lavouras amareladas, queda e folhas murchas. Conforme o pesquisador, a situação atual é sem dúvidas pior do que a do ano passado.

Ainda conforme Alysson, apesar de uma colheita atrasada e de pouco café na planta, era relatado um bom crescimento vegetativo para a produção do ano que vem, porém com as chuvas abaixo da média, um novo alerta é estabelecido.

A expectativa é de que haja chuva no início de agosto. “O que todo mundo interpreta é que se não chover até meados de setembro é normal, mas é normal em anos normais. Coisa muito rara era a gente torcer para uma chuva na safra e estamos torcendo mais uma vez”, afirmou Alysson.

*Com informações Fundação ProCafé