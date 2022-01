Reposição do salário dos servidores municipais de Varginha será de 10,06%

De acordo com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, na primeira semana de fevereiro, a Prefeitura encaminhará à Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei do reajuste, que será retroativo a janeiro.

Nesta quinta-feira (13/01), o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Varginha (SindServa), Miller Fagundes Jorge, acompanhado do advogado do sindicato, Hugo de Oliveira Filho, se reuniram com o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo e com o secretário municipal da Fazenda, Wadson Silva Camargo.

Na oportunidade, foi anunciado o índice de 10,06% para a revisão geral dos vencimentos do funcionalismo público municipal da Administração direta e indireta (Fundação e Autarquias). Além disso, a porcentagem se aplicará sob os salários dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha (INPREV).

De acordo com Vérdi, na primeira semana de fevereiro, a Prefeitura encaminhará à Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei do reajuste, que será retroativo a janeiro.

“Apesar de estarmos atravessando uma pandemia que transformou nossas vidas e comprometeu severamente nossa economia, conseguimos chegar a este percentual de 10,06%. Acredito que dará um fôlego na economia dos nossos servidores. Claro que gostaríamos de dar um aumento real porque nossos servidores merecem todo nosso respeito e reconhecimento pela dedicação e profissionalismo”, explicou o prefeito.

Segundo o presidente do SindServa, muitos servidores estavam esperando por essa notícia. “Sabemos que houve um grande aumento no setor de alimentação, gasolina e outros gastos, e por isso, propomos o reajuste de 15%. O prefeito nos atendeu com 10,06%, o que já vai ajudar bastante todos os trabalhadores”, afirmou.

Ainda de acordo com Miller Fagundes Jorge, foi proposto o aumento de 35% no ticket alimentação. “O prefeito nos explicou que está aguardando uma avaliação da situação orçamentária e que o índice de reajuste será anunciado nos próximos dias. Vamos aguardar!”, concluiu