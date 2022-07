Projeto de extensão de iluminação pública tem início na Av. do Contorno

Praças, campos de futebol, parques ecológicos, locais com passeios para caminhada, estão sendo incluídos no planejamento.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria de Planejamento, iniciou levantamentos e projetos de extensão das redes elétricas de iluminação pública, em diversos locais do município a serem beneficiados, em inúmeras ruas e avenidas para atender melhorias importantes a dezenas de demandas de munícipes.

“Após a conclusão da obra de substituição de 18.000 luminárias de led em todo o município, dotando a cidade de Varginha com um dos melhores sistemas de infraestrutura de iluminação pública urbana, a atenção se volta à demandas reprimidas e crescimento vegetativo em nossas vias de acesso”, segundo o coordenador do Projeto, Pedro Gazzola.

Uma das prioridades do Prefeito Verdi Lúcio Melo, é a importante via de acesso da cidade, toda a malha rodoviária da importante Avenida do Contorno e seu grande fluxo de veículos, através de seus 5 km de extensão desde o trevo principal da Avenida Princesa do Sul, até a saída da MG 167, saída para Três Pontas.

Praças, campos de futebol, parques ecológicos, locais com passeios para caminhada, estão sendo incluídos no planejamento do projeto, para dotar a cidade de maior conforto, segurança e acessibilidade aos seus cidadãos.

Todos os projetos já foram licitados e já estão em fase de conclusão, com os estudos luminotécnicos adequados , para utilização de um sistema mais econômico e eficiente de luminárias leds. A previsão de execução está prevista para o segundo semestre desse ano.

Fonte: Prefeitura de Varginha