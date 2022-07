INPREV é recertificado no Programa Pró-Gestão

Recertificação aconteceu após realização de auditoria pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini.

Foto: INPREV

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Varginha, o INPREV, recebeu a recertificação no nível de aderência II no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS.

A recertificação aconteceu após realização de auditoria pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, que é uma das entidades credenciadas pelo Ministério da Previdência e que atuou no Instituto nos dias 03 a 05 de maio de 2022 e verificou o atendimento de 23 requisitos das 24 ações auditáveis para a certificação. “Esta certificação possui validade de 3 anos, portando o INPREV estará mantido em nível II até maio de 2025”, explicou Ana Paula Amorim, diretora do Inprev (Instituto de Previdência dos Servidores dos Servidores Públicos do Município de Varginha).

O INPREV atingiu o número de 23 requisitos no total de 24 ações auditáveis, correspondendo a 95,83% de aproveitamento, sendo obtido mais que 50% de atendimento em cada uma das dimensões (controles internos 100%, governança corporativa 93,75% e educação previdenciária 100%) e o nível máximo de aderência para todas as ações essenciais estabelecidas no manual do Pró – Gestão RPPS v.3.3.

No estado de Minas Gerais, o Instituto de Varginha foi o 1º a conquistar a certificação que reconheceu a excelência e as boas práticas de gestão, atestando a qualidade e a funcionalidade de produtos, serviços e processos produtivos, confirmando que o INPREV atende às normas de referência estabelecidas para garantir com sustentabilidade a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes.

Para maiores informações, https://www.gov.br/previdencia/pt-br, cliquem em “Previdência no Serviço Público, depois em “Pró-Gestão RPPS” e “Relação de Entes Federativos- Data de Adesão e Certificação”.

Fonte: Prefeitura de Varginha