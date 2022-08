Programação local da Semana do Acolhimento 2022/02

Desde a sua implementação, a Semana de Acolhimento proporciona excelentes oportunidades de interação e diálogo com toda a comunidade.

A Coordenação de Assuntos Acadêmicos e a Diretoria do Campus Nova Suíça divulgaram a programação local da Semana de Acolhimento para o 2° semestre letivo de 2022.

Desde a sua implementação, a Semana de Acolhimento proporciona excelentes oportunidades de interação e diálogo com toda a comunidade, principalmente a discente, apresentando a Instituição, as possibilidades de atividades extraclasse, o funcionamento dos setores de apoio e as modalidades de assistência, dentre outras informações relevantes.

Confira, na figura abaixo, as atividades presenciais previstas para os dias 11, 12 e 13/08/2022, com a participação de alunos ingressantes de todos os cursos e níveis de ensino vinculados ao campus Nova Suíça:

A apresentação do dia 11/08 repete-se às 09h e às 19h, possibilitando a presença de estudantes do diurno e do noturno, em seus respectivos horários de aula.

